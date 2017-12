Companhia aérea Azul anuncia nova diretoria

SÃO PAULO - A Azul anunciou que o presidente da companhia passa a ser John Rodgerson, antes diretor financeiro e de Relações com Investidores, no lugar de David Neeleman, que agora assume a presidência da subsidiária Azul Linhas Aéreas Brasileiras (Alab), em substituição a Antonoaldo Neves, que a exercia desde 2014 e que "se dedicará agora a outros projetos profissionais", conforme fato relevante.

O executivo seguirá como presidente do conselho de administração da Azul. "Com a saída de David Neeleman da posição de Diretor Presidente da Azul, a Companhia reafirma o seu compromisso em atender às regras de governança corporativa, que vedam a acumulação de cargos de presidente do conselho de administração e diretor presidente", explica a empresa em nota.

Para o cargo de diretor vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores da Azul S.A. foi eleito com mandato até 10 de janeiro de 2019 Alexandre Wagner Malfitani, que liderava (head) o programa de fidelidade TudoAzul recentemente, e antes fora diretor de finanças e tesoureiro da companhia.

