Companhia diz que leiloará passagens para 1o vôo de superjumbo A empresa Singapore Airlines, que deve ser a primeira a realizar um vôo comercial do novo Airbus A380, afirmou na quarta-feira que leiloará por meio do site eBay as passagens para esse vôo inaugural do superjumbo, a acontecer no final deste ano. "Convidaremos as pessoas a darem lances por uma vaga neste vôo histórico. O dinheiro arrecadado no leilão será repassado a obras de caridade", afirmou a companhia aérea em um comunicado. O primeiro vôo comercial do avião de dois andares, que pode transportar 555 passageiros, deve acontecer em outubro, no trecho Cingapura-Sydney, ida e volta. A arrecadação será entregue ao grupo Médicos Sem Fronteira, à entidade Community Chest, de Cingapura, e a dois hospitais infantis de Sydney. A companhia aérea da cidade-Estado, a maior companhia aérea do mundo se levado em conta seu valor de mercado, afirmou que o eBay Inc. subsidiaria as taxas cobradas no leilão e que o PayPal, um serviço de arrecadação de pagamentos feitos pela Internet, faria um desconto sobre suas taxas. A ExxonMobil Aviation, que fornece combustível de avião, deve doar o combustível a ser usado nos dois vôos, afirmou a Singapore Airlines. O leilão está previsto para ser realizado algumas semanas antes do primeiro vôo, disse a empresa.