Comportamento da balança comercial paulista e brasileira As exportações paulistas avançaram, no período 1997-2006, de US$ 18,09 bilhões para US$ 45,93 bilhões. Esse movimento se deu em duas fases, a primeira com ritmo reduzido, no decorrer dos seis primeiros anos analisados (1997-2002) quando evoluíram de US$18,09 bilhões para US$ 20,11 bilhões. Na segunda fase, as exportações paulistas obtiveram um crescimento de US$ 25,82 bilhões, atingindo US$ 45,93 bilhões 2006 (Figura 1 e Tabela 1). Nas importações paulistas houve oscilações entre os anos de 1997 e 2002, com leve tendência de queda, saindo de US$ 28,53 bilhões para US$ 18,84 bilhões. Porém, após esse período nota-se um acréscimo, avançando em ritmo acelerado para atingir US$ 37,076 bilhões em 2006 (Figura 2 e Tabela 1). As importações não experimentaram crescimento tão significativo quanto o das exportações, acrescentando ao longo desses anos uma quantia de US$ 8,54 bilhões, enquanto as exportações cresceram US$ 27,84 bilhões, o que contribuiu para o aumento dos saldos comerciais estaduais. Os saldos da balança comercial paulista mostraram notável reversão de resultados no período 1997-2006. De uma realidade de déficit no período 1997-2001 - embora recuando de US$ 10,43 bilhões negativos em 1997 para US$ 4,15 bilhões negativos em 2001 - em 2002 a balança comercial paulista mostrou saldos positivos atingindo US$ 0,27 bilhão. Esse superavit ampliou-se nos anos seguintes para alcançar a expressiva soma de US$ 8,66 bilhões em 2006 (Figura 3 e Tabela 1). Esse desempenho tem relação direta com as mudanças na política cambial brasileira executadas no primeiro mês de 1999, passando do regime de câmbio fixo para o regime de câmbio flutuante. As exportações das outras Unidades da Federação apresentaram queda entre 1997-1999, saindo de US$ 34,90 bilhões para US$ 30,47 bilhões. Após esse período elas se mostraram crescentes, tendo acelerado esse ritmo a partir de 2002, alcançando o valor de US$ 91,54 bilhões em 2006(Figura 4 e Tabela 1). O valor das importações das outras Unidades da Federação entre os anos de 1997 e 2002 mostra variações com leve tendência de queda, iniciando o período com US$ 31,22 bilhões e fechando com US$ 27,41 bilhões. Após este momento seu valor elevou-se de forma significativa chegando a quantia de US$ 54,33 bilhões em 2006(Figura 5 e Tabela 1). O saldo da balança comercial das outras Unidades da Federação foi positivo em todos os anos, iniciando o período com US$ 3,68 bilhões em 1997 e fechando com 37,21 bilhões. Em 2001 os valores começaram com mais consistente aceleração, ainda que mostrando redução de ritmo quando se compara 2006 com 2005, fechando o período de 1997-2006 com um superávit no valor de US$ 37,21 bilhões(Figura 6 e Tabela 1). As exportações brasileiras iniciaram 1997 com US$ 52,99 bilhões e caíram nos dois anos seguintes, atingindo US$ 48,01 bilhões em 1999. Porém, a partir de 2000, reverteram a tendência e passaram a crescer, com notória aceleração em 2002, terminando 2006 com a quantia de US$ 137,47 bilhões(Figura 7 e Tabela 1). Entre os anos de 1997 e 2002 as importações brasileiras exibiram comportamento instável; a partir do ano de 2002 é que se iniciou uma fase de crescimento. O valor em 1997 era de US$ 59,75 bilhões e o de 2006 alcançou US$ 91,40 bilhões: logo, as importações aumentaram US$ 31,65 bilhões, ao longo desses anos (1997-2006) (Figura 8 e tabela 1). O saldo da balança comercial brasileira apresentou déficits entre 1997 e 2000, iniciando esse período com US$ 6,75 bilhões negativos e conseguindo reverter essa situação somente no ano de 2001,onde o saldo atingiu patamar de US$ 2,65 bilhões positivos. A partir de então verificou-se elevada aceleração dos superávits, com seu valor fechando o período 1997-2006 em US$ 46,07 bilhões (Figura 9 e Tabela 1). Tabela 1 - Brasil, Outras Unidades da Federação e São Paulo - Balança Comercial, 1997 - 2006 (US$ bilhões) Ano Export. Import. Saldo. Export. Import. Saldo Export. Import. Saldo 1997 52,99 59,75 -6,75 34,9 31,22 3,68 18,09 28,53 -10,43 1998 51,14 57,71 -6,57 32,91 29,78 3,13 18,23 27,93 -9,71 1999 48,01 49,21 -1,2 30,47 25,9 4,57 17,54 23,31 -5,77 2000 55,09 55,78 -0,7 35,3 30,21 5,09 19,79 25,58 -5,79 2001 58,22 55,57 2,65 37,6 30,79 6,81 20,62 24,78 -4,15 2002 60,36 47,24 13,12 40,26 27,41 12,85 20,11 19,84 0,27 2003 73,08 48,3 24,78 50,01 27,97 22,04 23,07 20,33 2,74 2004 96,47 62,83 33,64 65,43 35,72 29,71 31,04 27,11 3,93 2005 118,31 73,61 44,7 80,3 43,11 37,19 38,01 30,5 7,51 2006 137,47 91,4 46,07 91,54 54,33 37,21 45,93 37,07 8,86 Fonte:Elaborada pelo IEA/APTA/SAAESP a partir de dados básicos da SECEX/MDIC O comportamento da balança comercial, tanto no caso paulista como no brasileiro, revela a resposta às medidas de mudança no regime cambial, com a adição do câmbio flutuante ao invés do câmbio fixo, com o que, num primeiro momento, ocorreu significativa desvalorização da moeda brasileira na mesma época em que as compras internacionais elevaram-se. Com isso, a estrutura produtiva brasileira aproveitou as condições favoráveis ampliando mercados. Registre-se que os incrementos das exportações do período 1997-2006, acelerado nos primeiros anos do século XXI tanto para São Paulo como para o Brasil, deu-se concomitantemente ao aumento das importações, que foram fundamentais para o aumento da capacidade produtiva interna. Em síntese, de déficits externos passou-se para superávits crescentes. Ressalte-se, contudo, que a valorização da moeda brasileira na metade de 2004 já começa a refletir-se em queda no ritmo de incremento dos superávits, quando se compara 2006 com 2005, tanto no caso paulista como brasileiro. Isso pode ser um indicador de tendência de ritmo menos expressivo de aumento dos saldos comerciais nos próximos anos, podendo mesmo suscitar a possibilidade de reversão de tendência. Mas apenas o desdobrar dos fatos permitirá avaliar a correta dimensão da realidade cambial recente.