Conab divulga prêmios para o leilão de PEP de milho São Paulo, 17 - A Conab divulgou há pouco os prêmios para o leilão de PEP de milho, a ser realizado em 21 de dezembro. Os valores são os mesmos praticados no leilão desta semana. O pregão da semana que vem, que será realizado após o leilão de PEP de algodão, vai ofertar subsídios para a comercialização de 41 mil toneladas de milho do Cerrado para Norte, Nordeste, Espírito Santo e Norte de Minas Gerais. Confira a seguir a distribuição da oferta e prêmios: DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA E PRÊMIOS DO AVISO 350/04 =============================================================== Nº |UF DE |VOLUME |REGIÃO DE DESTINO|PREÇO REFERÊNCIA|PRÊMIO LOTE|ORIGEM |(Tons) | |(R$/SC DE 60 KG)|(R$/SC) --------------------------------------------------------------- 1 | MT 1 | 1.000 |Norte e Nordeste | R$ 11,00 |R$ 5,34 2 | MT 1 | 1.000 |ES e Norte de MG | R$ 11,00 |R$ 2,70 3 | MT 2 |14.000 |Norte e Nordeste | R$ 11,00 |R$ 6,84 4 | MT 2 | 3.000 |ES e Norte de MG | R$ 11,00 |R$ 3,60 5 | GO | 7.000 |Norte e Nordeste | R$ 13,00 |R$ 4,80 6 | GO | 3.000 |ES e Norte de MG | R$ 13,00 |R$ 1,62 7 | BA |10.000 |Norte e Nordeste | R$ 13,50 |R$ 3,24 8 | BA | 2.000 |BA e Norte de MG | R$ 13,50 |R$ 1,68 ===============================================================