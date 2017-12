Conab: novo presidente toma posse amanhã Brasília, 21 - O novo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Jacinto Ferreira, tomará posse amanhã, às 11h, no auditório da sede do órgão, em Brasília. Ferreira é funcionário de carreira da Conab e exerceu, até a semana passada, o cargo de diretor de Gestão Administrativa e Financeira. Ferreira substituirá Luís Carlos Guedes Pinto, que foi chamado pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, para a secretaria executiva da pasta, em substituição a José Amauri Dimarzio. Amanhã, durante a cerimônia, José Carlos de Andrade assume o cargo de diretor de Gestão Administrativa e Financeira da Conab, informou a assessoria de imprensa do órgão.