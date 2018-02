Conab: preço de fertilizante sobe 19,3% entre novembro e maio Ribeirão Preto, 16 - Os preços dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras subiram 19,3% entre novembro de 2006 e maio deste ano, em comparação com o período de maio a novembro de 2006, de acordo com levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em sete Estados. Os dois maiores produtores nacionais de grãos, Mato Grosso e Paraná, também lideraram na alta dos preços dos fertilizantes, com reajustes de, respectivamente, 17,89% e 23,52%. No acumulado de maio do ano passado a maio de 2007, o aumento no preço de fertilizante no Brasil foi de 21,82%, o que aponta para uma pressão maior nos reajustes a partir do final de 2006. Para o consultor André Pessôa, presidente da Agroconsult, o aumento nos preços dos fertilizantes é fruto da alta demanda no mercado internacional, com procura aquecida na China, Estados Unidos e Índia, e ainda de problemas na oferta, principalmente na área de fosfatados. "Há uma lentidão no aumento da capacidade de produção mundial, já que as plantas de produção e a abertura de minas são projetos grandes e demoram para ser viabilizados", disse Pessôa. "Já a demanda cresce muito mais rápido", completou. Ainda de acordo com o consultor, as lavouras de milho de verão no Brasil sofrerão o maior impacto com os aumentos no custo de produção, já que o preço do grão ao produtor não teve um reajuste satisfatório. "Já os preços da soja estão muito bons e os do algodão começaram uma recuperação e devem melhorar mais até a época do plantio", disse Pessôa. Ainda de acordo com o levantamento da Conab, os preços das sementes subiram, em média, 5,54% entre novembro e maio deste ano se comparados com o período de maio a novembro de 2006. Os reajustes maiores foram no Maranhão (18,76%), Rio Grande do Sul (14,88%) e Minas Gerais (13,63%). Entre os agroquímicos, o aumento praticamente se concentrou, nos períodos avaliados, nos inseticidas que, de acordo com a companhia, tiveram reajustes de 4,92%. Já os fungicidas tiveram um pequeno aumento de 0,37% e os herbicidas caíram 1,87% nos mesmos períodos. A Conab informou que a pesquisa com a variação dos preços dos insumos agrícolas entre janeiro e julho deste ano, bem como a comparação com o período anterior, será divulgada em agosto.