Conab realiza leilão para subvenção de prêmios do seguro rural Brasília, 17 - O Ministério da Agricultura não conseguiu interessados para a totalidade dos recursos ofertados esta manhã, na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), durante o 1º leilão para subvenção de prêmios do seguro rural. Foram leiloados R$ 1,6 milhão para as culturas de soja, milho e maçã, abrangidas pelo zoneamento agrícola nos estados do Centro-Sul. Segundo a Conab, somente os recursos para o plantio da maçã foram arrematados na totalidade. Para o milho, não houve interessados e para a soja, apenas R$ 120 mil foram contratados. O valor total dos recursos foi dividido por culturas, cabendo à maçã R$ 150 mil, ao milho R$ 570 mil e à soja R$ 880 mil. Esta última lavoura ficou com a maior parte dos recursos porque conta com a maior área plantada dentro do calendário de plantio. Para soja, foram contratados recursos parciais de apenas 2 dos 18 lotes. Um do Paraná e outro de São Paulo. Para as culturas de soja e maçã, a taxa do prêmio do seguro subsidiado foi fixada em 30% e, em 40%, para o milho. O limite de subvenção por produtor foi fixado em R$ 7 mil para soja e milho e R$ 12 mil, para a maçã. Pode se beneficiar da subvenção ao prêmio o produtor rural, pessoa física ou jurídica, adimplente com a União.