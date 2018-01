concana concana De hoje até sexta-feira, a cidade de Uberaba (MG) será sede do Congresso Internacional de Tecnologia na Cadeia Produtiva da Cana (Concana). A abertura do evento ocorrerá hoje (26), a partir das 20 horas. O Concana será realizado no Centro de Eventos da ABCZ "Rômulo Kardec de Camargos". Mercado de cana, açúcar e álcool, perspectivas do setor e relacionamento entre os elos da cadeia produtiva com a indústria serão alguns dos temas abordados. DIA 28-03-2007 à quarta-feira PAINEL II à EXPANSÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO 8h00 às 9h00 Palestra I: SETOR SUCROALCOOLEIRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS Palestrante: Luiz Custódio Cotta Martins - Presidente do Siamig/Sindaçúcar-MG 9h00 às 10h00 Palestra II: INCENTIVOS PARA O SETOR SUCROALCOOLEIRO EM MINAS GERAIS Palestrante: Wilson Nélio Brumer - Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais 10h00 às 10h15 Momento Institucional 10h15 às 10h45 Intervalo para Café 10h45 às 12h00 Palestra III: PERSPECTIVAS DO MERCADO MUNDIAL DO SETOR SUCROALCOOLEIRO Palestrante: Eduardo Pereira de Carvalho - Diretor Presidente da ÚNICA 12h às 14h Horário Livre para Almoço Visita aos Estandes 14h às 15h Palestra IV: PARTICIPAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA-DE-AÇÚCAR NA CADEIA DO AÇÚCAR E ÁLCOOL Palestrante: Antônio de Pádua Rodrigues - Diretor Técnico da ÚNICA 15h às 16h Palestra V: VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETOS AGRO-INDUSTRIAIS NO SETOR SUCROALCOOLEIRO Palestrante: Pedro Eduardo Pinho de Assis - P. A. SYS Engenharia e Sistemas 16h às 16h30 Intervalo para Café 16h30 às 17h30 Palestra VI: CEMIG: PARCERIA PARA CO-GERAÇÃO Palestrante: José Carlos de Matos - Diretor de Planejamento e Novos Negócios da CEMIG 17h30 às 18h30 Mesa Redonda