Concorrência para comprar Eletropaulo esquenta e três grupos disputam controle

A disputa pela Eletropaulo esquentou nos últimos dias, principalmente nesta terça-feira, 17, com uma corrida entre os investidores. Neste momento, três companhias tentam comprar a maior concessionária de energia elétrica da América Latina, cujos acionistas são AES Corporation e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Desde o ano passado, a multinacional americana tenta sair do mercado de distribuição no Brasil para se focar em energia renovável e micro geração.

+Neoenergia faz oferta para adquirir participação na Eletropaulo

A primeira a entrar na disputa pelos ativos foi a italiana Enel, que fez uma proposta no primeiro semestre do ano, com oferta de R$ 19 por ação da companhia. No começo deste mês, o grupo brasileiro Energisa, da família Botelho, surpreendeu ao fazer uma oferta "hostil" - oferta pública voluntária de ações (OPA) - de R$ 19,38 pela distribuidora paulista. O anúncio pegou a Neoenergia, da espanhola Iberdrola, no contrapé. A empresa havia acabado de concluir a elaboração da sua proposta e faria em seguida a apresentação à Eletropaulo.

+ Ações da Eletropaulo operam em forte alta após oferta da Energisa

Mas, com a oferta hostil da Energisa, tanto Neoenergia como Enel tiveram de rever os planos para continuar na disputa. Na última segunda-feira, 16, depois de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar a proposta da Energisa, a Neoenergia voltou a campo e fez uma proposta de R$ 25,51 por ação. Nesta terça, no entanto, a Enel aumentou a oferta para R$ 28. A OPA apresentada pela italiana para comprar o controle da Eletropaulo prevê, além da aquisição de até a totalidade das ações de emissão da distribuidora, a realização de um aporte de capital de pelo menos R$ 1 bilhão.

As informações estão disponíveis no edital da OPA divulgado na tarde desta terça-feira. A operação poderá ser realizada por meio de aumento de capital social "ou outra estrutura de financiamento disponível" e deverá ser realizada em até 60 dias contados da data em que for obtida a última aprovação regulatória referente à aquisição ou da data de liquidação, o que ocorrer por último.

+ Eletropaulo fecha acordo com Eletrobrás sobre disputa judicial

A Enel explicou que, no âmbito desta operação, exercerá seu direito de preferência na subscrição integralmente e, caso existam sobras de ações ou outros títulos não subscritos, subscreverá e integralizará até a quantidade total das respectivas sobras, assegurando o aporte de, pelo menos, R$ 1 bilhão.

+ Temer reúne líderes da base para tentar ‘destravar’ negociações da Eletrobrás

O compromisso com um aumento de capital na Eletropaulo está em linha com a proposta concorrente feita no início do mês pela Energisa e também com a intenção do atual conselho de administração da distribuidora de realizar uma oferta subsequente ( follow on) primária de ações para capitalizar a companhia de modo a garantir recursos para compromissos futuros, incluindo o pagamento de um acordo fechado com a Eletrobras, da ordem de R$ 1,5 bilhão.

+ Indicações políticas na Eletrobrás travam privatização no Congresso

Com isso, a Enel poderá desembolsar um total de R$ 5,68 bilhões com a Eletropaulo, valor que inclui o pagamento pela totalidade das ações da distribuidora, ao preço unitário de R$ 28, mais o aporte. Mas, se o apetite dos investidores continuar, o mercado por ter novas surpresas nos próximos dias.