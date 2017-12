Conferência Internacional discutirá segurança de alimentos Conferência Internacional discutirá segurança de alimentos A II Conferência Internacional sobre Rastreabilidade de Produtos Agropecuários, continua hoje, em Brasília. O evento pode gerar a harmonização de uma política mundial de rastreabilidade de alimentos. Durante a Conferência, organizada pelo Ministério da Agricultura e que conta com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Governo do Distrito Federal, Instituto Interamericano de Ciência Agrárias, Banco do Brasil, Sebrae, Vale do Rio Doce, os cerca de 1.500 participantes previstos poderão debater e tomar conhecimento das ações que estão sendo empreendidas em todo o mundo para a prevenção da gripe aviária. O governo brasileiro quer que os especialistas presentes possam debater as políticas mais adequadas em defesa do plantel e dos consumidores, construindo um documento que sirva de base para a implantação de uma política de saúde pública.