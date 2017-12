Conferência Mundial reúne setor atacadista em São Paulo Conferência Mundial reúne setor atacadista em São Paulo A Conferência Mundial de Mercados Atacadistas de 2006, promovida pela World Union of Wholesale Markets (União Mundial de Mercados Atacadistas), prossegue até sexta-feira (28). Na edição, são apresentadas propostas para modernização física e operacional dos mercados atacadistas e suporte a todo potencial produtivo, entre outros temas. Paralelamente ao evento, ocorre a WM Expo, espaço onde expositores nacionais e internacionais oferecerão produtos e serviços dos mais variados setores da economia. O evento é realizado no Hotel Transamérica, avenida das Nações Unidas, nº18.591, em São Paulo. Mais informações pelo telefone(11) 3676-0688 ou através do site www.wmconference.com.