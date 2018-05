Confiança da indústria cai para o menor nível desde julho de 2009

SÃO PAULO - O Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 4% em julho ante junho, de 103,8 pontos para 99,6 pontos, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se do menor nível do indicador desde julho de 2009 (95,7 pontos) e sinaliza desaceleração da atividade industrial no mês e pessimismo moderado das empresas em relação aos meses seguintes.

Segundo a entidade, a piora no dado é resultado da queda tanto das avaliações em relação ao momento presente quanto das expectativas para os meses seguintes. No âmbito do ICI, o Índice da Situação Atual (ISA) recuou 4%, para 100,6 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) caiu 4,1%, registrando 98,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci), medido pela FGV, ficou estável, em 84,4% em julho.