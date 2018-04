Confiança nos EUA decepciona e bolsas fecham em queda

A queda das bolsas no exterior e a piora da confiança dos consumidores norte-americanos na economia, na contramão de sinais de melhora em indicadores econômicos e balanços de empresas, desencadearam a tão cantada venda de ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta terça-feira. Mas a procura de estrangeiros por papéis da Vale impediu uma queda maior - o Ibovespa ( principal índice da bolsa paulista) fechou em queda de 0,14%, retrocedendo aos 54.471 pontos.

O índice de confiança do consumidor americano caiu de 49,3% em junho para 46,6% em julho, ficando abaixo da previsão média de analistas consultados pela Dow Jones, de 48,2. Essa queda deu a palavra final para a definição por um rumo negativo nos negócios desta terça-feira. Em Nova York, a Nasdaq fechou com alta de 0,39% e Dow Jones com queda de 0,13%.

Nas bolsas europeias, o destaque ficou para o declínio das ações do Deutsche Bank, que divulgou aumento maior que o previsto no lucro do segundo trimestre, de 1,09 bilhão de euros (US$ 1,54 bilhão), mas forte alta nas provisões para perdas com empréstimos, para 1 bilhão de euros (US$ 1,42 bilhão). As ações do Deutsche Bank caíram 11%. A Bolsa de Londres perdeu 1,25%; Paris recuou 1,23% e Frankfurt teve baixa de 1,46%.

O mercado doméstico de câmbio, ressentindo-se da falta do fluxo farto de entrada de recursos registrado nos últimos pregões, foi atrás e o dólar comercial subiu nesta terça-feira, fechando em R$ 1,88 (alta de 0,32%).

Os dados do crédito de junho, divulgados esta manhã pelo Banco Central, vieram melhores do que o mercado esperava e, dessa forma, limitaram a queda das taxas de juro no mercado futuro nesta terça-feira. Dentre as informações apresentadas pelo BC, a única que ainda reflete diretamente a crise financeira é a taxa de inadimplência, que subiu para 5,7%, nível idêntico ao recorde histórico de setembro de 2000. As novas concessões de empréstimos, no entanto, apresentaram crescimento expressivo.