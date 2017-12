Congresso Internacional do Boi de Capim começa hoje na Bahia Congresso Internacional do Boi de Capim começa hoje na Bahia Começa hoje na Costa do Sauípe (BA) o 1º Congresso Internacional do Boi de Capim. O evento segue até o da 12. Organizado pela Associação Baiana de Expositores (ABEXPO), com apoio do Governo da Bahia, o evento espera reunir mais de 900 produtores e lideranças do setor pecuário, autoridades políticas, pesquisadores e agentes de fomento, bancos, exportadores e importadores. Mais informações no site www.boidecapim.com.