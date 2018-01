Conselho da Cetip ainda não bateu martelo sobre fusão com BM&F

SÃO PAULO - O Conselho de Administração da Cetip se reuniu na quinta-feira,7, conforme antecipou o Broadcast, mas não bateu o martelo sobre a fusão com a BM&FBovespa, conforme duas fontes próximas das negociações. Há chances do anúncio ser feito ainda nesta sexta-feira, 8, após o fechamento do pregão. No entanto, como as partes ainda discutirão alguns pontos levantados pelo colegiado da depositária, não está descartado que fique para a semana que vem.

Na quinta-feira, a Bolsa anunciou a venda da totalidade de suas ações detidas na CME, a bolsa de Chicago, ou seja, 4% do capital social, justificando que os recursos seriam utilizados na operação com a Cetip. "Haverá muito questionamento hoje do mercado para saber porque o anúncio da operação não saiu, principalmente após a venda integral da fatia da CME com o objetivo aberto de financiar a aquisição da Cetip", disse uma fonte.