Petrobrás abre caminho para IPO da BR Distribuidora

A Petrobrás aprovou um plano para requerer a permissão para listar a BR Distribuidora, a unidade de distribuição de combustíveis da estatal, na Bolsa.

O conselho de administração da petroleira autorizou o protocolo de registro de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) e de companhia aberta da BR Distribuidora junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que fiscaliza o mercado de ações no Brasil.

Em fato relevante divulgado na madrugada desta sexta-feira, 7, a estatal afirma que todos os atos necessários para realização da oferta precisam da aprovação dos órgãos internos da Petrobrás e da BR Distribuidora, e também da análise e aprovação dos respectivos entes reguladores, supervisores e fiscalizadores.

A companhia ressalta ainda que o protocolo do registro não deve ser considerado como anúncio de oferta e que sua realização dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.

O lançamento de ações da BR Distribuidora na Bolsa faz parte do plano da Petrobrás para fazer caixa e saldar dívidas. A companhia negocia 28 ativos estimados em US$ 15,1 bilhões no total - entre eles, a BR Distribuidora - para cumprir a meta de desinvestimento até 2016.