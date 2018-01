Conselho da Petrobrás aprova venda de 25% da BR Distribuidora

O Conselho da Petrobrás aprovou, com voto contrário de seu presidente, a venda de ao menos 25% da BR Distribuidora, unidade de distribuição combustíveis da estatal, segundo ata de reunião publicada na noite de segunda-feira, 17.

A Reuters havia publicado anteriormente que a Petrobrás buscaria vender pelo menos um quarto da divisão, que controla a maior rede de postos de combustíveis do país. A venda é esperada para a partir do final do ano.

A Petrobrás quer vender US$ 15,1 bilhões em ativos até o final de 2016 para ajudar a reduzir o montante de US$ 132 bilhões de dívida, a maior de qualquer petroleira.

O Conselho aprovou em 8 de agosto o plano para buscar aprovação da CVM para a venda, que pode ser ampliada para além de 25% com a venda de lote suplementar e lote adicional, segundo a ata.

O presidente do Conselho, Murilo Ferreira, e o conselheiro que representa os funcionários da Petrobrás, Deyvid Bacelar, votaram contra.

Ferreira foi contra a venda alegando que decisões adicionais precisam ser tomadas, incluindo a contratação de profissionais com experiência em vendas no varejo e a aprovação de um plano de negócios para a BR Distribuidora, antes que qualquer venda possa ser formatada, segundo a ata.

Bacelar se opôs à proposta dizendo que as condições de mercado não são propícias para uma venda e que a BR Distribuidora pode dar retornos melhores à Petrobrás se o Conselho melhorar a governança ou buscar parcerias em vez de abrir o capital da empresa.

A BR Distribuidora recentemente foi avaliada em cerca de US$ 10 bilhões por analistas da UBS Securities.