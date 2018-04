Conselho da Usiminas aprova incorporação da Cosipa O Conselho de Administração da Usiminas aprovou nesta quarta-feira o início dos procedimentos para a incorporação da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa), que desde 2005 já era subsidiária integral da siderúrgica mineira. "A operação tem como finalidade a busca de maior sinergia administrativa e operacional, além de redução de custos e otimização de recursos no processo de produção do aço", informou a Usiminas em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a empresa, a incorporação, que será submetida a Assembleia Geral ainda sem data marcada, não implicará em aumento de capital e nem em emissão de novas ações pela siderúrgica. (Reportagem de Eduardo Simões)