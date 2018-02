Conselho da Vale aprova desdobramento de ações O Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio Doce aprovou nesta quinta-feira o desdobramento das ações da empresa. O objetivo do desdobramento, segundo a Vale, é garantir a liquidez dos seus papéis após a forte valorização que ocorreu desde o desdobramento efetuado em maio de 2006. Segundo comunicado da Vale, "a proposta será apreciada por Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas a ser convocada oportunamente, e prevê a troca de cada ação, ordinária ou preferencial, por duas ações pós-desdobramento". A companhia informou ainda que a proposta compreende também a manutenção da razão ação/American Depositary Receipt (ADR) em um para um. "Desse modo, cada ação ordinária ou preferencial da CVRD continuará a ser representada por um ADR, lastreado por uma ação ordinária (NYSE: RIO) ou por uma ação preferencial classe A (NYSE: RIOPR), respectivamente", explicou a empresa em nota. Os papéis da companhia acompanharam a queda do mercado acionário nesta quinta-feira e fecharam desvalorizados em 3,72 por cento, cotados a 76,85 reais. O Ibovespa encerrou o dia em queda de 3,76 por cento. Na Bolsa de Nova York, os papéis da mineradora despencaram 5,14 por cento, também repetindo o movimento de baixa que contaminou os mercados nesta quinta-feira. (Por Denise Luna)