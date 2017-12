Consultoria Céleres apura plantio em 84,2% da área de milho São Paulo, 30 - O plantio de milho de verão chegou a 84,2% da área total prevista de 6,1 milhões de hectares, segundo levantamento semanal da consultoria Céleres. O plantio está mais avançado no Centro-Oeste (93,5%), e no Sul chega a 88,5%. Paraná e Mato Grosso já plantaram 95% da área de milho de verão. Em relação à esta mesma época do ano passado, o plantio está atrasado em cerca de 3 pontos percentuais. As condições gerais de clima são favoráveis, segundo os consultores, com alguma estiagem em regiões isoladas. A Céleres não prevê grande alteração de cenário ao longo do primeiro semestre de 2005, com oferta abundante e boa colheita de verão. Os consultores estimam que o estoque de passagem deverá superar 5 milhões de toneladas, e alguma mudança mais significativa no panorama de preços poderá ocorrer durante o ciclo da safrinha. Nem o PEP está sendo suficiente para sustentar os preços no Centro-Oeste, destaca a Céleres.