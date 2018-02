Consumo de energia cai 0,6% em outubro ante igual mês de 2008 O consumo de energia no Sistema Interligado Nacional em outubro caiu 0,6 por cento contra igual período do ano passado, para 53.781 megawatts médios, mas subiu 1 por cento em relação a setembro, informou o Operador Nacional do Sistema (ONS) nesta quarta-feira.