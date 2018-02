Consumo de energia no Brasil cai 1,1% em outubro ante 2008--EPE O consumo de energia elétrica no Brasil caiu 1,1 por cento em outubro ante o mesmo mês do ano passado, para 33.722 gigawatts. Ainda assim, trata-se do volume mais alto desde dezembro de 2008, informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) nesta terça-feira.