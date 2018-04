Consumo de energia no país cairá até 1% em 2009, diz EPE

A revisão da empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia foi divulgada nesta quinta-feira junto com o consumo de energia de junho, que caiu 2,9 por cento contra igual mês do ano passado, totalizando 31.147 gigawatts-hora. No semestre, a queda foi de 2,7 por cento.

A EPE informou que a queda foi puxada principalmente pela indústria, que em junho registrou recuo no consumo da ordem de 10,5 por cento ante igual mês do ano passado e acumulou no semestre retração de 11,4 por cento.

"A indústria é o segmento responsável pela retração do consumo de energia elétrica no país, refletindo o desempenho da atividade no setor secundário, afetado pela crise financeira internacional", avaliou em relatório.

Segundo a EPE, o resultado foi intensamente afetado, por exemplo, pelo consumo na cadeia da metalurgia básica --desde a extração do minério de ferro até a produção do gusa e de ferro-ligas e, ainda, a siderurgia.

"A grande incerteza que cerca o comportamento do consumo de energia elétrica está no segmento industrial, até agora o mais afetado pela crise", afirmou a EPE.

O setor comercial teve um consumo 5,8 por cento maior em junho e alta acumulada de 6 por cento no semestre, enquanto o residencial subiu 3,6 e 5,5 por cento, respectivamente.

"O desempenho da categoria (comercial) é disseminado em todas as regiões, ora justificado pelo setor hoteleiro (turismo de negócios e de lazer), ora pelo comércio varejista ou, ainda, relacionado à modernização do comércio e do setor de serviços em geral", explicou a EPE.

