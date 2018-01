Controladora da TIM prevê investir R$14 bi no Brasil nos próximos 3 anos

MILÃO - A Telecom Itália, controladora da TIM Participações no Brasil, disse nesta terça-feira que prevê investir até R$14 bilhões no País entre 2016 e 2018, onde prevê modernizar sua rede móvel, elevar participação de mercado e sua margem Ebitda.

Ao divulgar seu novo plano de investimento, a Telecom Itália disse que investirá €12 bilhões na Itália nos próximos três anos, incluindo €3,6 bilhões em cabos de fibra óptica. O novo plano para a Itália é 20% maior que o plano trienal anterior.

A operadora italiana planeja ampliar seus investimentos em redes fixas e móveis mais rápidas em seu mercado doméstico nos próximos três anos, onde vê seu lucro principal voltando a crescer a partir de 2017, disse a companhia nesta terça-feira.

O ex-monopólio estatal, que tem enfrentado dificuldades por anos devido à falta de uma estratégia clara e que é visto como potencial alvo de aquisição, também informou uma queda de 20% no lucro principal no ano passado, atingido por encargos não recorrentes que totalizaram €1,08 bilhão e uma maior deterioração de seu desempenho no Brasil.

Excluindo efeitos não recorrentes e cambiais, o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do grupo caiu 4,5% no ano passado.

Analistas disseram que o resultado do Ebitda ficou levemente abaixo das expectativas, mas comemoraram a volta do crescimento das receitas móveis na Itália no último trimestre do ano.

A companhia pretende recuperar sua liderança doméstica enquanto seus tradicionais serviços de telefonia fixa perdem apelo em meio à competição com rivais de Internet, com foco renovado na Itália em um período em que a desaceleração econômica tem pesado sobre sua subsidiária brasileira.

A Telecom Itália, cujo principal acionista é agora o grupo de mídia francês Vivendi, com participação de 21,4%, disse que planeja fortalecer sua posição em entretenimento multimídia, incluindo vídeo, música, jogos e segmento editorial.