Correios lançam programa de prevenção a fraudes

A empresa mencionou que o programa representa "uma resposta proativa da empresa à sociedade sobre as medidas preventivas que estão sendo adotadas para preservar e fortalecer uma marca que comemora 350 anos e que sempre foi sinônimo de confiança e orgulho dos cidadãos brasileiros".

O comunicado citou ainda que a implementação do programa fortalece o sistema de controles internos de modo a sensibilizar todas as áreas para a importância do cumprimento da legislação e dos procedimentos sensíveis à ocorrência de fraudes.

A ECT comunicou também que está em fase de reestruturação da auditoria. O presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira, destacou que a auditoria interna deve fazer prevenção, controle interno e monitoramento, apoiando o trabalho das diversas áreas da empresa.