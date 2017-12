Corretora estima safra de soja 04/05 da Argentina em 37 milhões/t São Paulo, 9 - Os produtores de soja da Argentina devem colher 37 milhões de toneladas na safra 2004/05, de acordo com estimativa da corretora Granos del Parana. A projeção é menor que a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA): 39 milhões de toneladas. Ainda não há estimativa do governo argentino para a safra. Segundo a corretora, a Secretaria de Agricultura da Argentina não deve alterar significativamente a projeção de área plantada com soja. "Podemos estimar área de 14,5 milhões de hectares e produção de 37 milhões de toneladas", avalia a empresa em relatório divulgado hoje. O tempo foi excessivamente seco no início do ano, mas as chuvas recentes permitiram que o solo recuperasse a umidade adequada, diz a corretora. Meteorologistas acreditam que as lavouras de soja receberão mais chuvas que na safra passada. Essa umidade adicional pode carregar algum risco, como o da contaminação pelo fungo da ferrugem asiática. Se a produção alcançar a estimativa da Granos del Parana, será um recorde para o país. As informações são da Dow Jones.