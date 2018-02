Cosan sai de prejuízo para lucro de R$ 357,27 milhões em 2007 São Paulo, 19 - A Cosan, maior companhia sucroalcooleira do País, registrou lucro consolidado de R$ 357,269 milhões no ano fiscal de 2007, que acompanha a safra agrícola. No período anterior, a empresa teve prejuízo de R$ 64,562 milhões. A receita líquida totalizou R$ 3,605 bilhões, representando um aumento de 45,5%. Já o Ebitda subiu 79,3%, para R$ 928,029 milhões. O lucro operacional foi de R$ 565,293 milhões, ante um prejuízo de R$ 62,476 milhões. O resultado não operacional fechou em R$ 2,008 milhões, saindo do negativo em R$ 1,017 milhões. A companhia comenta os resultados do ano em teleconferência amanhã às 11 horas.