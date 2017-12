Couro: Feical abre na 5ª feira esperando faturar R$ 15 milhões Ribeirão Preto, 21 - A Feira de Negócios do Setor Calçadista - Máquinas, Equipamentos e Componentes para Calçados (Feical), que começa na quinta-feira (23) e segue até sábado (25), no recinto de exposições Roque Barbieri, em Birigui (SP), deve movimentar R$ 15 milhões em negócios e receber a visita de mais de 17 mil pessoas, de acordo com os organizadores. A feira terá 160 expositores de todas as áreas calçadistas e ainda palestras sobre o setor, que acontecerão no período da manhã. A visitação será das 14 às 21 horas. Apontada como a capital brasileira do calçado infantil, Birigui conta hoje com mais de 166 indústrias de calçados regularmente estabelecidas, empregando mais de 18 mil funcionários de forma direta e outros 6 mil de forma indireta, representando ainda 60% dos empregos e da renda do município. Mais informações pelo telefone (18) 3624-9655, ou pelo site www.feical.com.br.