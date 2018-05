CPFL Renováveis levanta cerca de R$ 1 bi em IPO

A empresa deve estrear na BM&FBovespa amanhã, 19, e as ações serão negociadas no Novo Mercado, o nível mais alto de governança corporativa da Bolsa.

O IPO contou com uma ordem de compra de R$ 400 milhões do fundo de pensão Previ e com uma garantia firme de colocação do BTG Pactual, que poderia chegar aos R$ 500 milhões, com o papel precificado a R$ 12,51. Em função do cenário macroeconômico nacional e internacional, volatilidade dos mercados e a falta de apetite dos investidores brasileiros e estrangeiros pela Bolsa, já era esperado que a operação saísse por conta das garantias oferecidas.

Baixa demanda. ?Não estamos vendo um apetite muito grande. O preço justo seria em torno de R$ 14,85?, diz uma fonte do mercado. ?É uma questão de demanda, e não de fundamentos, pois o negócio tem potencial. É uma empresa que está num segmento que tem como característica gerar bons dividendos, e é uma boa oportunidade de longo prazo?, avalia.

Para analistas do setor, dificilmente a operação iria até o final, neste momento, se não fossem as garantias. Ainda assim, eles acreditam que o lote suplementar poderá até ser exercido, justamente porque o BTG deve ficar com mais da metade do lote principal para aproveitar a oportunidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.