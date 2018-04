Crédito do BNDES a Petrobras se estende ã TAG e refinaria

O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, explicou que a especificação dos projetos foi feita apenas para atender uma exigência legal do BNDES para a concessão de empréstimos.

"A Petrobras trabalha com caixa único. São 300 empresas no grupo. Isso significa dizer que podemos colocar esses recursos em outras operações e depois realocar estes recursos para as refinarias e os dutos", disse Barbassa em entrevista coletiva.

Segundo a Petrobras, o financiamento de 25 bilhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será feito através de títulos públicos federais, com a finalidade de financiar investimentos relacionados ao aumento da produção de óleo e gás, ampliação da capacidade de refino e extensão da malha de gasodutos existente no Brasil.

O prazo de financiamento é de 19 anos e oito meses, com amortização semestral nos meses de setembro e março.

Em evento na sede da estatal no Rio de Janeiro com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, disse que os recursos do banco são bases fundamentais para a estruturação do ambicioso plano de investimento de 174,4 bilhões de dólares da companhia até 2013.

Gabrielli exaltou o desempenho das ações da Petrobras após o anúncio do plano, em janeiro deste ano, informando que nos últimos seis meses o valor de mercado da companhia cresceu mais que todas as outras petrolíferas e fez a empresa passar da 30o para a oitava colocação entre as maiores empresas do mundo.

"Isso se deve ao plano de negócios que nós aprovamos e que achavam que não teríamos recursos para fazer", disse ele.

Barbassa lembrou que o plano de investimentos da companhia foi feito com base no preço do barril de petróleo a 37 dólares e que o atual patamar de preço da commodity coloca a companhia em posição confortável para financiar o plano.

"Com esse nível de preço de 60 a 70 dólares, a geração de caixa da companhia é muito maior. Os 31 bilhões de dólares que já contraímos este ano serão suficientes para irmos muito além de 2010. Podemos chegar a 2013 dependendo do preço do petróleo", afirmou.

Segundo ele, uma segunda linha de financiamento de 10 bilhões de dólares disponível no BNDES para o ano que vem pode não ser utilizada pela estatal graças à essa recuperação no preço do petróleo, que deu uma folga no caixa da empresa.

O executivo informou que se reuniu com representantes do Exim Bank, dos Estados Unidos, que ofereceram à estatal a duplicação do crédito disponível para a Petrobras.

A empresa já tem 2,2 bilhões de dólares a disposição no banco de fomento norte-americano para a compra de máquinas e equipamentos de empresas norte-americanas, e a oferta foi ampliada para 5 bilhões de dólares, segundo Barbassa.

"Nós estamos trabalhando para atender as exigências do Exin com a apresentação de documentos e faturas, e para receber os recursos da primeira operação. São recursos disponíveis exclusivamente para a compra de máquinas e equipamentos nos Estados Unidos. Eles (os EUA) são fornecedores e clientes importantes", concluiu.

(Por Denise Luna e Rodrigo Viga Gaier)