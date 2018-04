Crédito imobiliário da CEF bate recorde no 1º semestre

O crédito imobiliário concedido pela Caixa Econômica Federal atingiu R$ 17,5 bilhões no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 75% ante o mesmo período de 2008, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 6. De acordo com a CEF, os seis primeiros meses de 2009 foram os melhores da história da instituição em crédito habitacional.

O número de contratações chegou a 351 mil, com expansão "um pouco maior" que a do volume financeiro, segundo o vice-presidente de governo da CEF, Jorge Hereda. Do valor total financiado, R$ 9,2 bilhões tiveram origem em recursos da poupança, R$ 7,7 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o restante de outras fontes. Conforme Hereda, as contratações com recursos da poupança aumentaram 220% no semestre.

O programa Minha Casa, Minha Vida respondeu por valor próximo a R$ 1,5 bilhão das contratações, sendo metade para financiamento a produção e metade para pessoas físicas. Até 1º de julho, 580 empreendimentos nos moldes do programa estavam em análise pela CEF, dos quais 175 tinham a documentação completa. O total de unidades desses empreendimentos em avaliação era de 100 mil imóveis. De acordo com o vice-presidente da CEF, mais de 10 mil unidades vinculadas ao programa já foram contratadas. A expectativa é que a contratação do total de 1 milhão de unidades previsto no programa seja fechada até o final de 2010.

Para a expansão do crédito habitacional registrada pela CEF até junho contribuíram também os feirões, segundo Hereda. Os negócios fechados e agendados durante esses eventos ainda irão se reverter em novos contratos conforme o representante da CEF, pois as cartas de crédito obtidas no feirão tem validade de seis meses.

A CEF mantém a meta de conceder R$ 30 bilhões em crédito imobiliário em 2009, mas Hereda afirma que o total deverá superar esse valor. "Tivemos o melhor primeiro semestre de toda a história da CEF em crédito imobiliário. Se no segundo semestre repetirmos esse desempenho vamos superar os R$ 30 bilhões", afirmou.

Juros

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Maria Fernanda Ramos Coelho, afirmou nesta segunda que a redução de juros para o crédito em geral está em estudo permanente pelo banco. "Na última segunda-feira, anunciamos redução de juros para alguns produtos. As taxas cobradas de micro e pequenas empresas chegaram a cair de 6% ao ano para 2,44% ao ano para operações com fundo garantidor", disse a presidente da Caixa.

Segundo ela, o total previsto para crédito à micro e pequena empresa em 2009 é de R$ 22 bilhões. "Se necessário, poderemos superar esse valor", afirmou. O crédito total estimado pelo banco para este ano é de R$ 90 bilhões.

