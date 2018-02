Crédito imobiliário e lucros provocam queda das ações dos EUA As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta sexta-feira após resultados abaixo do esperado de empresas como Caterpillar e Google . A preocupação com o setor de crédito imobiliário de risco contribuiu para a fraqueza. A queda desta sessão foi suficiente para fazer os três principais índices acumularem baixa na semana, encerrando uma sequência de três altas semanais consecutivas. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,07 por cento, para 13.851 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,19 por cento, para 2.687 pontos. O índice Standard & Poor''s 500 teve desvalorização de 1,22 por cento, para 1.534 pontos. Na semana, o Dow Jones caiu 0,4 por cento, o Nasdaq recuou 0,7 por cento e o S&P perdeu 1,2 por cento. A Caterpillar, fabricante de equipamentos pesados de construção, informou lucro trimestral abaixo do esperado. Segundo a empresa, o resultado ocorreu parcialmente devido à fraqueza no setor de construção nos Estados Unidos, o que poderia ser um sinal de que a desaceleração do mercado imobiliário está restringindo o crescimento econômico. O Google também teve lucro abaixo do esperado. O resultado foi influenciado pelo aumento das contratações e das despesas operacionais. "A expectativa com o Google e a Caterpillar eram muito altas e havia pouco espaço para uma decepção", disse Tim Woolston, gestor de portfólio da Boston Advisors. "E nos dias em que os investidores escolhem prestar atenção no crédito imobiliário de risco, isso cria um impacto negativo. Ninguém sabe a extensão dos efeitos sobre a economia", complementou. (Por Kristina Cooke)