CSN anuncia venda da Metalic para Can-Pack por US$ 98 milhões

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou nesta terça-feira, 23, que concluiu a negociação e assinou um contrato de compra e venda de ações com a polonesa Can-Pack S.A., para a venda de 100% das ações de emissão de sua controlada Cia. Metalic do Nordeste (Metalic).

O valor base da transação, sujeito a ajustes previstos no contrato, é de US$ 98 milhões, e deverá ser pago em reais, conforme taxa de câmbio da data de fechamento da transação, à vista.

Conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, na última semana, a fabricante de latas deveria ser o primeiro desinvestimento da CSN dentro do processo para reduzir seu elevado endividamento. A empresa encerrou o segundo trimestre de 2016 com uma dívida líquida ajustada de R$ 25,873 bilhões, aumento de 25% em um ano queda de 3% ante o observado no trimestre imediatamente anterior.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN informa que o fechamento da transação está previsto para 30 de setembro de 2016, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes estabelecidas no contrato, o que é comum neste tipo de operação.

A Can-Pack, segundo a CSN, é uma das maiores fabricantes de embalagens metálicas do mundo, fundada em 1992 na Polônia e fornece soluções para as indústrias de bebidas, alimentos e produtos químicos na Europa, Ásia e África.

A CSN informa ainda que contou com a assessoria financeira do Bradesco BBI e do BB Banco de Investimento para a venda da Metalic.