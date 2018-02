CSN compra Cia de Fomento Mineral por até US$440 mi A Companhia Siderúrgica Nacional anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo para compra da totalidade das ações da Cia de Fomento Mineral e Participações (CFM) por até 440 milhões de dólares. A CFM explora diversas minas de minério de ferro e também possui instalações de processamento de minério em Minas Gerais, informou a CSN em comunicado ao mercado. O contrato de compra da CFM foi assinado pela subsidiária da CSN, Namisa, na sexta-feira, quando a companhia pagou 100 milhões de dólares. Outros 250 milhões de dólares serão pagos em 1o de agosto, e os 90 milhões de dólares restantes poderão ser pagos em quatro parcelas em um prazo de dois anos, "desde que satisfeitas determinadas condições previstas no contrato de compra e venda", divulgou a CSN. A aquisição é toda financiada com recursos captados no mercado financeiro, informou o grupo siderúrgico. Em 2006 a CFM comercializou cerca de 3,6 milhões de toneladas de minério de ferro e, no primeiro semestre deste ano, aproximadamente 2,7 milhões de toneladas. A empresa está expandindo a capacidade de produção de suas instalações. Estima-se que em 2008 as vendas da CFM atinjam 8 milhões de toneladas de minério de ferro. (Por Alberto Alerigi Jr.)