CSN é notificada por órgão ambiental a fechar usina em dez dias

A Secretaria Estadual do Ambiente notificou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) a paralisar, em até dez dias, suas atividades na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O documento foi entregue pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) na última sexta-feira, 1.

De acordo com a Globonews, o órgão argumentou que a companhia não cumpriu todas as exigências previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em abril do ano passado. O documento estabelecia uma série de medidas para reduzir a emissão de poluentes na cidade.

A assessoria de imprensa da CSN informou que recebeu a notificação dos órgãos ambientais estaduais “com profunda surpresa e estranheza, uma vez que a companhia está em franco processo de negociação com o Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), atualmente em vigor”.

A companhia também declarou que responderá à notificação para assegurar a manutenção de suas atividades. “Uma auditoria independente, aceita pelas autoridades ambientais, atestou que, dos 15 itens compromissados no TAC, 12 foram cumpridos integralmente, dois foram considerados procedimentos de rotina, que precisam ser feitos de forma permanente, e apenas um permaneceu em análise, diante da discussão técnica levada ao Judiciário, com decisão liminar favorável à Companhia”, informou.

