Cubico compra dois complexos eólicos por R$ 2 bi no Brasil

A Cubico Sustainaible Investiments, empresa que tem o banco espanhol Santander como acionista, anunciou hoje a compra de dois complexos eólicos, que pertenciam à família Araripe, por cerca de R$ 2 bilhões (incluindo dívidas). Fundada em maio do ano passado, a Cubico é resultado da união dos ativos de energia renovável do Santander com dois fundos de pensão canadenses – Ontario Teacher’s Pension Plan (dos professores daquele país) e o Public Sector Pension Investiment Board.

A transação envolve a compra de dois projetos da Casas dos Ventos, da família Araripe, que tem diversos projetos de energia eólica em desenvolvimento na região Nordeste. A Cubico adquiriu as operações das usinas Caetés, com 182 megawatt (MW), em Pernambuco, e Ventos do Araripe I, com 210 MW, no Piauí.

Segundo Eduardo Keplacz, presidente da Cubico no Brasil, essas aquisições marcam a entrada do grupo, que tem sede em Londres, no Brasil.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com essas duas aquisições, a Cubico passa a deter no País 615 MW de projetos instalados. Antes de formar a Cubico, o Santander detinha em carteira projetos eólicos de 223 MW em projetos em operação no Rio Grande do Sul, Ceará e Rio Grande do Norte.

Keplacz afirmou que o portfólio da companhia no país coloca a Cubico como terceira maior desse segmento, atrás da CPFL e Renova Energia.