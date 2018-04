CVC oferece US$2,1 bi por ativos da InBev no Leste Europeu

Interessados nos ativos tinham até 27 de julho para enviarem propostas e a CVC e a TPG Capital seguem na disputa, publicou o jornal belga, citando informação da Financial News Online.

A KKR desistiu do processo, segundo o jornal. A empresa acertou a compra da Oriental Brewery, unidade sul-coreana da AB InBev, em maio.

Citando duas fontes anônimas, o jornal afirma que o CVC está conversando com 13 bancos, incluindo HSBC, Unicredit, Calyon e Société Générale, para assegurar um empréstimo de 700 milhões de euros.

A AB InBev, maior cervejaria do mundo, da qual a AmBev faz parte, tem afirmado que quer gerar 7 bilhões de dólares com desinvestimentos que serão usados para ajudar a pagar 45 bilhões de dólares em empréstimos tomados pela InBev para comprar no ano passado a norte-americana Anheuser-Busch, por 52 bilhões de dólares.