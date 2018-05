CVM absolve Ometto por uso de informação privilegiada

O diretor relator do caso, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, considerou que, no saldo das operações de compra e venda de ações, não houve vantagem para os acusados Ometto, controlador da Cosan, e Aguassanta Participações, holding do bloco controlador que ele presidia. "Isso a meu ver desmonta a tese de que queriam obter vantagem indevida a partir das informações relevantes", disse Antunes Fernandes.

A operação passou a ser analisada pela CVM, após a forte oscilação e derrubada dos papéis da Cosan S.A. (CSAN3) na época da listagem da Cosan Ltd., na Nyse. No dia seguinte à divulgação do fato relevante, as ações da Cosan caíram 3,94%, a R$ 34,63. A desvalorização levou a cotação a bater R$ 23,15 em 16 de agosto de 2007.

Ao analisar a movimentação dos papéis na época, o órgão regulador detectou operações de compra e venda de ações envolvendo Ometto, a Aguassanta Participações e o então diretor financeiro da empresa Paulo Sergio de Oliveira Diniz. Em setembro passado, o executivo fez um acordo para evitar o julgamento.

O relatório da área técnica da CVM indicou que a Aguassanta, da qual Ometto era controlador indireto, transferiu 1 milhão de ações dos 66 milhões que detinha de CSAN3 para a custódia da corretora Hedging-Griffo.

De acordo com os documentos, a empresa vendeu, entre 18 de abril e 12 de junho de 2007, 443.100 ações por meio da corretora (R$ 18,9 milhões), evitando um prejuízo de R$ 3,5 milhões, caso tivesse feito a venda ao preço do pregão de 25 de junho. Em 4 de junho houve a compra de outras 500 mil ações. Segundo a CVM, as operações eram determinadas pelo próprio Ometto.

Conduzida pelo advogado e ex-diretor da CVM Nelson Eizirik, a defesa de Ometto alegou que a maioria das ordens atribuídas ao empresário era de venda de ações da Cosan (CSAN3) e não faria sentido que ele apostasse na queda dos papéis em uma operação que considerava benéfica para a companhia.

Outro ponto indicado pela defesa foi que, quando Rubens Ometto negociou os papéis da Cosan via Aguassanta, a emissão de BDRs da Cosan Limited estava indefinida. A CVM considerou o dia 10 de abril de 2007, quando foi criado um grupo de trabalho liderado por Morgan Stanley e Credit Suisse, como o início de implementação do Projeto Triângulo (de listagem da holding na Nyse).

Para a autarquia, a partir dessa data, havia uma operação relevante e o controlador não poderia mais operar com os papéis da Cosan. A defesa de Ometto alegou que o formato final da operação só foi decidido em 14 de junho e que, até então, era impossível se valer de uma informação relevante para operar.

Segundo Eizirik, as ordens de venda executadas para seu cliente pela Hedging-Griffo eram disparadas automaticamente, quando a cotação da ação atingisse preço 15% superior à cotação média do dia. O padrão regular de negociação afastaria a presunção de uso de informação privilegiada.

Finalmente, a defesa apontou que a compra de ações CSAN3 pela Aguassanta a tornariam compradora líquida e seriam irrelevantes. Essa última foi a única tese da defesa acolhida pelo colegiado da CVM, que acabou absolvendo Ometto e a Aguassanta por unanimidade

A holding Cosan Limited, que passou a controlar a Cosan S.A., foi constituída nas Bermudas, com a justificativa de transformar o grupo em um player global do setor de etanol e açúcar, com presença nos principais mercados mundiais.

A reorganização societária do grupo sucroalcooleiro, com a criação da Cosan Limited, gerou polêmica, porque Ometto passou a ser detentor de uma espécie de "superação" (ação classe B), que garantiu ao empresário um poder de voto dez vezes maior do que o dos acionistas minoritários na Cosan Limited.

Na época, a CVM chegou a divulgar um parecer indicando que a proposta poderia ferir o dever de lealdade dos diretores em relação aos investidores da companhia. Para o regulador, os minoritários também poderiam ser prejudicados, porque os resultados dos investimentos feitos no exterior pela Cosan Limited não teriam impacto nos ganhos da Cosan Brasil. A Cosan acabou sendo obrigada a fazer algumas alterações no plano, mas manteve as ações classe B. O grupo captou R$ 2,35 bilhões com a listagem da Cosan Limited na Nyse.

O Grupo Cosan informou em fevereiro, por fato relevante, que estuda alternativas para simplificar sua estrutura societária. A mudança pode incluir o fechamento de capital de uma das companhias listadas e a aposta do mercado é que seria a Cosan Limited. A companhia estaria em busca de uma engenharia para unificar as duas classes de ações sem comprometer o controle de Ometto.