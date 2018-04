Dados dos EUA e temor com China pesam e Ibovespa cai 1,35%

Novos sinais de fraqueza da economia norte-americana, somados a temores de desaceleração do ritmo na China fizeram os investidores apertarem o passo da realização de lucro, levando a bolsa paulista à segunda queda. Arrastado principalmente pelas ações de empresas ligadas à matérias-primas, o Ibovespa teve retração de 1,35 por cento, para 53.734 pontos. O volume financeiro da sessão somou 4,65 bilhões de reais.

"O dia não teve notícias boas e ajudou quem estava procurando motivo para realizar lucros", disse Ernesto Leme, CEO da Claritas Asset Management. Um dos fatores que pesou no ânimo dos investidores foi a divulgação de que as encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram em junho no ritmo mais acelerado em 5 meses.

Em outra frente, o Livro Bege, sumário macroeconômico do Federal Reserve, apontou que o mercado de trabalho do país ainda está bastante fraco, embora o ritmo de recessão tenha se estabilizado na maior parte do país. Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones recuou 0,29 por cento.

Devido à maior influência dos mercados de commodities, a bolsa paulista acusou o pessimismo com maior força, num dia de perdas acentuadas dos preços do petróleo e metais. Tudo, segundo profissionais do mercado, devido ao temor de que a China pode não conseguir manter os atuais níveis de crescimento econômico, o que teria impacto direto na demanda por esses produtos.

Dentre as blue chips, a ação preferencial da Petrobras tombou 2,7 por cento, para 30,90 reais. A preferencial da Vale VALE5.SA> cedeu 1,7 por cento, a 31,85 reais. O embolso de ganhos com os papéis que mais se valorizaram nas últimas semanas, iniciado na terça-feira, ganhou força. TAM escorregou 4,9 por cento, para 22,50 reais. Gafisa perdeu 2,7 por cento, cotada a 22,85 reais.

Num dia em que a ordem era vender, nem Vivo, que reportou lucro líquido de 172,4 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de 63,9 milhões de reais um ano antes, conseguiu escapar. De olho em pontos negativos específicos do balanço, os investidores foram às vendas e o papel caiu 3 por cento, para 41,50 reais.