Danone negocia venda de divisão de biscoitos para Kraft Paris, 3 - O grupo Danone informou que está em negociações exclusivas com a norte-americana Kraft Foods Inc. sobre a venda de sua divisão de biscoitos e cereais. A operação é avaliada em 5,3 bilhões de euros (US$ 7,22 bilhões). Em comunicado divulgado ontem, o grupo francês informou que a Kraft Foods fez uma oferta de 5,3 bilhões de euros pela divisão, que inclui as marcas LU e Mikado. O conselho de administração da Danone decidiu, então, considerar um acordo em bases exclusivas. A oferta não inclui as participações da Danone nos negócios de biscoitos da Bagley, na América Latina, e Brittannia, na Índia. O acordo poderia ser concluído no último trimestre de 2007 e ser submetido para aprovação do órgão regulador. Com a transação, a Danone poderá se concentrar nas divisões de produtos lácteos e água, declarou o executivo-chefe do grupo, Franck Riboud. A Kraft, por sua vez, deve fortalecer sua posição na Europa e em mercados emergentes com a compra. Segundo a proposta da Kraft, a divisão continuará sediada na França e administrada por seu atual diretor geral, Georges Casala. Os norte-americanos também concordaram em manter todas as fábricas de biscoito da Danone na França em operação por pelo menos três anos depois de concluída a venda. A divisão, que emprega 15 mil pessoas e opera 36 fábricas, gerou 2 bilhões de euros em vendas e 318 milhões de euros em lucro operacional em 2006. As informações são da Dow Jones.