Danone paga US$ 12,5 bilhões por americana WhiteWave

A francesa Danone, maior produtora de iogurte do mundo e dona de marcas como Activia e Actimel, anunciou nesta quinta-feira, 7, a compra da norte-americana WhiteWave Foods em um acordo que avalia a produtora de alimentos orgânicos em US$ 12,5 bilhões, incluindo dívida.

A Danone ofereceu US$ 56,25 por ação para a empresa americana, em uma transação que vai quase dobrar o tamanho dos negócios da empresa europeia nos Estados Unidos e que marca a maior aquisição do grupo lácteo desde a compra da holandesa Numico em 2007.

Baseada em Denver, a WhiteWave tem sido uma das empresas americanas de mais forte crescimento no mercado alimentício, devido à demanda cada vez maior da clientela por produtos orgânicos.

No ano passado, a empresa adquirida pela Danone teve receita total de US$ 3,9 bilhões e um lucro líquido de US$ 168 milhões.

O acordo vai impulsionar os negócios da Danone nos Estados Unidos por meio de adição a seu portfólio de produtos populares da WhiteWave, como leite de amêndoa e saladas.

Essa “janela” de crescimento vem em boa hora, já que a multinacional francesa enfrenta atualmente ventos desfavoráveis em mercados como o Brasil e a Rússia, que sofrem com turbulências econômicas.

O negócio também marca a primeira grande transação executada pelo executivo Emmanuel Faber, que assumiu o comando da Danone em 2014.

O acordo será 100% financiado por dívida e vai impulsionar o lucro por ação da Danone a partir do primeiro ano após a conclusão da operação e aprovações regulatórias.

A Danone está pagando um prêmio de 24% sobre a média de preços da ação da WhiteWave nos últimos 30 dias de pregão, de acordo com informações do grupo europeu.

Ao se unir à WhiteWave, a Danone verá seus negócios nos Estados Unidos crescerem em importância para o negócio global: após a conclusão da operação, a fatia americana nas receitas da companhia passará de 12% para 22%.

Concorrência. Com a transação, a Danone ganha relevância frente a outras gigantes globais de bens de consumo, destacou o Wall Street Journal. Ao incorporar a WhiteWave, as vendas totais do grupo chegam a US$ 28,8 bilhões, contra US$ 87 bilhões da suíça Nestlé e US$ 52 bilhões da anglo-holandesa Unilever.