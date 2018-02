Daslu fecha acordo com JHFS para instalar lojas em shoppings

A construtora JHSF assinou um acordo para levar a butique Daslu para quatro shoppings centers do País. O primeiro deles será o Parque Cidade Jardim, shopping de luxo da construtora que será inaugurado em São Paulo. A Daslu ocupará um espaço de 1.500 metros quadrados no shopping, que será construído em frente - apenas com um rio Pinheiros no meio - ao prédio onde a butique está hoje. Os outros três shoppings ainda serão construídos pela JHSF. Segundo o comunicado, enviado na quarta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não haverá qualquer vínculo societário entre as duas empresas. A negociação não envolve a operação original da Daslu. Este ano, a construtora já anunciou a compra de participação nos hotéis Fasano. Uma das unidades do hotel de luxo também ficará no Parque Cidade Jardim.