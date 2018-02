Décio Odonne é novo presidente de filial argentina d Petrobras O engenheiro Décio Odonne assumirá a presidência da Petrobras Energía, filial argentina da Petrobras, a partir de fevereiro, informou a estatal em seu site na noite de terça-feira. Odonne, que exercia o cargo de gerente executivo internacional do Cone Sul e presidente do Conselho de Administração da Petrobras Energía e da Petrobras Energía Participaciones, substituirá Carlos Fontes que, segundo a estatal, "passará a exercer novas funções de alta direção no Brasil". Odonne, que tem 47 anos e ingressou na Petrobras em 1985, também já ocupou cargos gerenciais nas operações da Petrobras na Argentina, em Angola, na Líbia e na Bolívia. (Por Eduardo Simões)