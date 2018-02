Dedini e Fapesp investirão R$ 100 milhões em pesquisas de álcool Ribeirão Preto, 16 - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Dedini S/A Indústrias de Base assinam, amanhã, acordo de cooperação para o financiamento conjunto de pesquisas científicas e tecnológicas em universidades e institutos de desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de álcool de cana-de-açúcar. O acordo prevê investimentos de R$ 100 milhões e será assinado durante o 5º Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira (Simtec), em Piracicaba (SP). O convênio prevê a realização de estudos voltados ao aperfeiçoamento de tecnologias industriais para a transformação da cana em etanol. Os trabalhos serão feitos por equipes compostas por pesquisadores de instituições de ensino superior e pesquisa no estado de São Paulo e da Dedini. A cerimônia deve contar com a presença do governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB). O 5º Simtec reúne, entre amanhã e sexta-feira (20), no Engenho Central de Piracicaba, 175 expositores e deve movimentar entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões em negócios. Além da exposição, o evento terá ainda uma série de palestras técnicas.