Defensivos: Rodrigues lança campanha sobre embalagens Brasília, 7 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (inpEV), João César Rando, lançam amanhã (8), em Brasília, a campanha educativa "A Natureza Precisa de Você". O lançamento da campanha acontece às 9h, no ministério. Para conscientizar os agricultores sobre procedimentos corretos de lavagem e devolução de embalagens de defensivos agrícolas, serão veiculados filmes, spots de rádios, anúncios em jornais e revistas. Os procedimentos são determinados pela Lei nº 9.974/00. A campanha terá duas etapas: "Lave-me" e "Devolva-me", dirigida à educação de produtores rurais. A primeira fase, com o slogan "É simples. É fácil. É lei", começa a ser veiculada já neste mês de outubro devido ao período de aplicação de agrotóxicos na safra de verão e momento adequado para a lavagem das embalagens. A segunda parte da campanha, que aborda o processo de devolução dos recipientes, será lançada no ano que vem, informou a assessoria de imprensa do ministério.