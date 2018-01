Delta Air Lines volta a operar após grande falha em sistema

NOVA YORK - A Delta Air Lines, segundo maior companhia aérea dos Estados Unidos por tráfego, afirmou que alguns voos voltavam a operar após uma falta de energia ter causado problemas nos computadores globais da empresa e o cancelamento de mais de 300 voos.

Apesar do retorno das operações, a Delta alertou em sua página na internet que os cancelamentos e atrasos irão continuar. A companhia aérea também informou que pode ocorrer algum tempo de atraso na exibição de status precisos de voos no site, aplicativo, representantes nos telefones e nos aeroportos.

A Delta declarou que cancelou 365 voos e operou 1.260 voos, dos cerca de 6 mil voos programados para hoje. A falta de energia atrasou voos que esperavam para decolar, mas aviões em rota operavam normalmente.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Delta conseguiu lidar com grandes problemas de energia nos últimos anos, mas o incidente de hoje demonstra a vulnerabilidade de seu sistema e levanta questões sobre como um apagão em Atlanta, local de sua base, pode afetar o sistema global da companhia.

A empresa informou que os problemas com o sistema de computação e com as operações globais começaram com uma queda de energia em Atlanta na madrugada, cerca de 2h30 (hora local).

A empresa está se esforçando para limitar a frustração dos cliente, em parte ao permitir que as pessoas alterem suas reserva sem custo adicional, mesmo se o seu voo não foi cancelado. Mesmo assim, diversos clientes expressaram seu descontentamento.