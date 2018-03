Demanda de tráfego da GOL sobe 26,6% em setembro

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes anuncia as estatísticas preliminares de tráfego relativas a setembro de 2009. A demanda de tráfego aéreo da GOL registrou aumento de 26,6% sobre igual mês de 2008, devido ao aumento e otimização da distribuição da oferta de assentos com foco no mercado doméstico, em função da fusão das operações GOL e Varig no quarto trimestre de 2008.

Além disso, a empresa diz em nota que deu continuidade do projeto de revitalização do programa de milhagem Smiles e ainda cita o acirramento da concorrência no mercado doméstico, com sucessivas reduções tarifárias, que resultou em forte incentivo a demanda no mês de setembro. Nesse cenário, a demanda no mercado doméstico cresceu 36,4% em comparação a setembro de 2008.

Em relação ao mês de agosto, a demanda cresceu 6,5% no Brasil, mas os fatores que levaram a esse aumento foram parcialmente compensados pelo menor número de dias do mês de setembro, em comparação a agosto.

No mercado internacional a demanda apresentou queda de 22,4%, comparado ao mesmo período de 2008, em virtude da redução da oferta de assentos no mercado internacional em rotas com baixa rentabilidade. Em comparação com agosto de 2009, houve aumento de 21,1%, devido aos mesmos fatores que incentivaram a demanda no mercado doméstico, além da recuperação do tráfego em rotas para o Chile e Argentina, uma vez que com o fim do inverno houve uma significativa redução de casos da gripe H1N1. No sistema total, a demanda cresceu 7,8% sobre agosto.

No lado da capacidade, a companhia aumentou em 8,7% o número de assentos por quilômetro voados, em comparação a setembro de 2008, principalmente em virtude do aumento da frota operacional. Houve uma redução de 4,2% na capacidade consolidada em comparação a agosto de 2009, devido à redução da oferta de assentos no mercado internacional.

Em linha com o foco na otimização da rentabilidade operacional, a taxa de utilização (block hours) da frota operacional da GOL, se manteve acima das 12 horas/dia. Em virtude do cenário de alta competitividade em preços no mercado doméstico em patamares não sustentáveis, o yield líquido do mês de setembro ficou por volta de R$ 17,00 centavos, levando o yield do trimestre a por volta de R$ 19,00 centavos. Apesar da redução mais acentuada dos yields, a companhia diz que manteve sua geração de caixa operacional, em linha com os dois trimestres anteriores.

No sistema total, a taxa de ocupação passou de 57% em setembro de 2008 para 66,4% em igual mês deste ano.