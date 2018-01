Depois de dois anos em queda, vendas no Dia das Crianças voltam a crescer

As vendas registradas na semana que antecede o Dia das Crianças voltaram a crescer no Brasil, depois de dois anos seguidos de queda, aponta levantamento feito pela Serasa Experian. Entre os dias 5 e 11 de outubro, o comércio teve avanço de 2,7% em relação à semana equivalente do ano passado, após recuos de 8,1% em 2016 e 4,7% em 2015.

A pesquisa da Serasa também compara as vendas no fim de semana anterior ao Dia das Crianças e afirma que o comércio nesse período teve expansão de 1,4% em 2017 ante 2016. O indicador tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Serasa.

Na cidade de São Paulo, as vendas realizadas na semana subiram 2,7% ante a mesma semana do ano passado. No fim de semana anterior à data, o consumo aumentou 0,7% em relação ao período equivalente de 2016.

A porcentagem em alta registrada pela Serasa Experian no período imediatamente anterior ao Dia das Crianças ficou próxima aos números da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) para as vendas totais no varejo paulistano na primeira quinzena de outubro. Nesse ínterim, o setor registrou alta de 3% em relação ao período equivalente de 2016, aponta a ACSP.

Ainda segundo a associação, as vendas à vista apresentaram expansão de 2,8% na mesma base de comparação, enquanto os negócios a prazo tiveram alta de 3,2%.

Na avaliação de economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real dos consumidores, proporcionada pela desaceleração da inflação, a melhora dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros estimularam o consumo.

Já para o presidente da ACSP, Alencar Burti, o desempenho foi bom, mas o feriado prolongado de 12 de outubro pesou, já que muitos paulistanos saíram da cidade. Deste modo, Burti avalia que a alta de 3% é melhor do que aparenta. "A expectativa para o restante do mês é seguir neste ritmo, sem muitas surpresas, salvo algum grande episódio político que aumente a incerteza do consumidor", afirmou o presidente da ACSP em nota.

Entre os fatores que ajudaram a sustentar a elevação das vendas nos quinze primeiros dias de outubro, Burti citou o impacto positivo gerado "pelas seguidas quedas dos juros sobre o comércio". Ainda que o desempenho tenha sido considerado positivo, o dirigente ressaltou que não foi suficiente para recuperar a perda de 6,9% verificada no mesmo período de 2016 em comparação à primeira quinzena de outubro de 2015.

Já na comparação com a primeira quinzena de setembro, os quinze primeiros dias de outubro registraram alta de 15,9%, relatou a ACSP, citando o impulso gerado pelas vendas do Dia das Crianças.