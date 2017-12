Deputados se reúnem amanhã para avaliar MP dos Transgênicos Brasília, 18 - Parlamentares da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados se reúnem amanhã (19), em Brasília, para avaliar a Medida Provisória 223, que autoriza o plantio e comercialização de soja transgênica na safra 2004/05. A reunião acontece às 15h30 no plenário 6 da Câmara dos Deputados. A bancada ruralista também pretende discutir as emendas que serão apresentadas à MP 223, publicada na edição de sexta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com a assessoria jurídica do deputado Leonardo Vilela (PP-GO), presidente da comissão, os deputados têm seis dias corridos após a publicação para apresentar emendas ao texto. Ou seja, o prazo termina nesta quarta-feira (20).