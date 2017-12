‘Desafio Estadão’ premia vencedores

O ‘Estadão’ entregou ontem os troféus aos vencedores da edição 2017 do prêmio “Desafio Estadão Cannes”, que levará 12 profissionais de agências e de clientes ao Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, com direito a passagem, hospedagem e inscrição para o evento. O ‘Estadão’ é o representante oficial de Cannes Lions no País.

O prêmio é dividido em três categorias: Branded Content (conteúdo de marca), Impresso (campanhas exclusivas para jornal) e Multiplataforma (que premia o melhor uso das plataformas do Grupo Estado, incluindo jornal, websites, eventos e rádio). Nestes casos, o prêmio vai para dois profissionais da agência – mídia e criação – e para o responsável pela aprovação da campanha pelo cliente.

Há ainda outros dois prêmios: o Brief Desafio, para a dupla de criação que melhor desenvolveu um assunto proposto pelo Estadão – neste ano, o tema foi a conscientização sobre a violência contra a mulher. A premiação ainda elege o profissional Mídia do Ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vencedores. Doze profissionais vão a Cannes este ano, além de receberem o troféu Ex-Libris, símbolo do Estadão. Na categoria Branded Content, os vencedores foram: Luciana Prado, Alessandro Bernardo (agência F.Biz) e Bruno Couto (Motorola). Em Multiplataforma, foram escolhidos Eduardo Shinohara, Felipe de Araújo (Lew’Lara\TBWA) e Anne Catherine Olesen (Fundação Dorina Nowill). Em Impresso, Fernanda de Freitas, Heitor Buchalla (da AlmapBBDO) e Maurício Parise (Gol). Os vencedores do Brief Desafio foram Lucas Rodrigues e Rodrigo Cardoso, da Bold Conteúdo. A mídia do ano foi Miriam Shirley (Publicis Brasil).